Власти Афганистана призывают граждан страны принять участие в президентских выборах, несмотря на угрозы талибов

Голосование намечено на 28-е сентября. На пост главы государства претендуют 18 кандидатов, в том числе, нынешний президент Ашраф Гани.

Движение Талибан, запрещенное в России, между тем, призывает население избегать массовых мероприятий. Оно считает выборы нелегитимными в условиях присутствия иностранных сил в стране.



Сегодня талибы взяли на себя ответственность за взрыв в Кабуле. Погибли 14 человек, более 140 пострадали.