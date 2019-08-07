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15:31, 07 августа 2019

Власти Афганистана призывают граждан страны принять участие в президентских выборах, несмотря на угрозы талибов

Голосование намечено на 28-е сентября. На пост главы государства претендуют 18 кандидатов, в том числе, нынешний президент Ашраф Гани.

Движение Талибан, запрещенное в России, между тем, призывает население избегать массовых мероприятий. Оно считает выборы нелегитимными в условиях присутствия иностранных сил в стране.

Сегодня талибы взяли на себя ответственность за взрыв в Кабуле. Погибли 14 человек, более 140 пострадали.



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