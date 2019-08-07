Семьи бизнесменов Ротенбергов и генпрокурора Юрия Чайки зарабатывают миллиарды рублей на контрактах с РЖД

Семьи бизнесменов Ротенбергов и генпрокурора Юрия Чайки зарабатывают миллиарды рублей на контрактах с государственной компанией «Российские железные дороги». Об этом пишет газета Собеседник.

После прихода Олега Белозёрова четыре года назад на пост главы РЖД на совместном с госкомпанией бизнесе стали обогащаться люди, близкие лично к главе монополии и связанные с властью олигархи, пишет Собеседник. В числе них братья Аркадий и Борис Ротенберги, благодаря знакомству с которыми Белозёров мог возглавить РЖД, отмечает еженедельник. По данным издания, структуры Ротенбергов в последние годы заработали на господрядах железнодорожной монополии миллиарды рублей. То же касается семьи генпрокурора Юрия Чайки. Так Игорь Чайка акционер компании Бетэлтранс – крупнейшего производителя шпал.

Её выручка в позапрошлом году согласно отчётности превысила 20 миллиардов, уточняет издание. Игорь Чайка владеет и одним из крупнейших поставщиков Федеральной грузовой компании, подконтрольной РЖД. Он предоставляет в аренду подвижной состав. Крупные активы РЖД достались и другому сыну генпрокурора Артёму Чайке. Семьи Ротенбергов и Чайки газета называет «королями» российской железной дороги. Сам же Белозёров в прошлом году заработал 220 миллионов рублей. Его месячный доход как отмечает Собеседник в тысячу раз больше, чем у монтёра железнодорожных путей.

По данным Собеседника, на контрактах с РЖД также обогащается бывшая жена столичного вице-мэра Максима Ликсутова Татьяна. Ей принадлежит пятая часть акций компании «Тверской экспресс». Она занимается перевозками между Санкт-Петербургом и Москвой. Аффилированная с Ликсутовой фирма «Топ-сервис» оказывает РЖД клининговые услуги.