Пресс-хаты, в которых пытают заключенных, в изоляторе Кресты-2 нашли правозащитники

Они требуют провести проверку и наказать руководство изолятора и ФСИН.

Видео издевательств над заключенными выложили в сеть представители портала «ГУЛАГу нет». Его они прикрепили к заявлению, которое адресовано В ООН, Министру юстиции Коновалову, Генеральному прокурору Чайке, председателю СК Бастрыкину и в администрацию президенту. На кадрах одного из заключенных бьют палкой чуть ниже спины, второго заставляют писать отказ от претензий. Также в видео фигурирует фото двух заключенных рядом с футболкой на которой нанесена надпись «Актив УФСИН един».

По словам правозащитников, им известно как минимум про три такие «пресс-хаты» в «Крестах», где подконтрольные администрации заключенные угрожают, избивают и даже насилуют сокамерников. Это они делают с целью, чтобы люди сознавались в преступлениях и отказывались от жалоб. Экзекуцию снимают на видео, а потом переправляют руководству СИЗО для отчёта, сообщают правозащитники. На портале «ГУЛАГу нет» также отмечается, что к созданиям этих «пресс-хат» имеют отношение замначальника СИЗО по оперативной работе Никита Ильин и начальник СИЗО Владимир Ивлев, а также первый заместитель директора ФСИН Анатолий Рудов.

В федеральной службе исполнения наказаний заявили, что в «Кресты» уже направилась проверка.

Членам общественной наблюдательной комиссии Петербурга жалобы о пресс-хатах не поступали, но в «Крестах» для их появления есть все условия, считает член ОНК Яна Теплицкая.Теплицкая также отметила, что в новых «Крестах» есть проблема с получением видеозаписей из камер. А в помещениях спецблока, куда могут направлять неугодных заключенных, запись вообще не ведётся.