Минобороны опубликовало видео первого полета ударного беспилотника «Охотник»

Беспилотник поднялся на 600 метров и во время 20-минутного полета несколько раз облетел аэродром и затем успешно приземлился.

«Охотник» оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки», — сообщало ранее Минобороны. Беспилотник создан с применением спецматериалов и покрытий, которые делают его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения. Он выполнен по схеме «летающее крыло».

Беспилотник может работать в автономном режиме, развивать скорость до 1 тыс. км/ч и станет прототипом «истребителя шестого поколения», писал ТАСС со ссылкой на свои источники.

«Охотник» разрабатывали с 2012 года на Новосибирском авиазаводе им. Чкалова, который принадлежит компании «Сухой».