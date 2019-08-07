В России массово срываются госзакупки жизненно-важных лекарств

Срывы приобрели масштабный характер в первой половине этого года. Число несостоявшихся тендеров увеличилось вдвое, и превысило 60 тысяч. Главной причиной стала новая методика Минздрава по формированию максимальной цены контракта при госзакупках

Об этом пишет газета «Коммерсант.

Ранее газета «Коммерсант писала, что движение «Пациентский контроль» обратилось к премьеру Дмитрию Медведеву из-за срывов госзакупок ламивудина, одного из основных препаратов для ВИЧ-инфицированных.