В российском отделении «Гринпис» считают, что площадь лесных пожаров в Сибири продолжают расти

По данным организации, речь идет о 4,5 млн га. При этом официально сообщается о горящих 1,5 млн га леса.

«Гринпис» полагает, что на сегодня радикального перелома ситуации нет, а пожарные тушат лишь 6% действующих пожаров – об этом говорится в заявлении организации. Там призывают направить в зону стихии дополнительные силы, чтобы «избежать катастрофы». Кроме того, в организации подсчитали, что с начала года огнем пройдено уже 13,5 млн га леса. Тем временем в МЧС говорят, что на сегодня в Сибири действует примерно 248 очагов лесных пожаров, преимущественно – в Красноярском крае и Иркутской области. Ущерб от лесных пожаров только в Красноярском крае может превысить 2 млрд рублей – об этом, в частности, сказал министр лесного хозяйства края Дмитрий Маслодудов. Он назвал нынешний летний сезон «достаточно напряженным». В более чем половине случаев, убежден министр, причина – в сухих грозах. В МВД, в свою очередь, отрабатывают версию об умышленных поджогах с целью сокрытия нелегальной вырубки леса. Это предположение ранее поручил проверить премьер-министр Дмитрий Медведев.

Пожары в Сибири и на Дальнем Востоке продолжаются с июня.