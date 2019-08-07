Глава американского диппредставительства в Москве Джон Хантсман покинул свой пост для предстоящего участия в губернаторских выборах, установив антирекорд по времени работы послом США в Российской Федерации.

Хантсман возглавлял американскую дипмиссию с октября 2017-го. Десятилетием раньше он был губернатором Юта, который входит в число наиболее консервативных штатов США. Телеканал Си-эн-эн на прошлой неделе сообщил, что президенты двух стран в телефонном разговоре, якобы, обсуждали и вопрос о его грядущей отставке. Издание Атлантик также писало, что Хантсман едет в родной штат для того, чтобы пройти курс лечения от обнаруженной у него начальной стадии онкологии.

Годы, пришедшиеся на пребывание Джона Хантсмана в Москве, стали наиболее сложными для двусторонних отношений, считает обозреватель Washington Examiner. Довольно часто они характеризовались принципом «око за око», считает автор статьи, отсылая нас к закрытию российских дипломатических зданий в США в ответ на сокращения штата представительства Вашингтона в Москве, антироссийские санкции и расследование вмешательства РФ в американские выборы. К заслуге Хантсману издание относит умение в этот, цитата, «исторически сложный период» сохранить каналы связи между двумя правительствами, которые, снова цитата, «продолжали общаться между собой, а не разговаривать за спиной друг у друга».

Джон Хантсман начал свою дипломатическую карьеру в качестве главы американского посольства в Сингапуре, став самым молодым послом в истории США за последнее столетие.