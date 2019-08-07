Украинский лидер Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин второй раз провели телефонные переговоры

Поводом стала ситуация в Донбассе. В ходе разговора обсуждался также обмен заключенными.

Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину в связи с гибелью четырех украинских солдат, попавших под обстрел в Донбассе, несмотря на объявленное перемирие. Украинский президент, по его словам, призвал Путина повлиять на сепаратистов, чтобы они прекратили убийства. Об этом Зеленский рассказал во время брифинга, который транслировал телеканал «112 Украина».

«У нас был долгий разговор. Я говорил, что наших людей убивают. Мне сказали, что есть случаи, когда наши люди стреляют по гражданскому населению. Знаете, все говорят, что хотят мира, но кроме слов мы должны делать и конкретные шаги».

В Кремле, между тем, после разговора заявили, что Путин призвал прекратить обстрелы украинскими войсками населенных пунктов, что, как утверждается, приводит к жертвам среди мирного населения. Стороны, как сообщается, также обсудили важность реализации Минских договоренностей, важность соблюдения режима прекращения огня и договорились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц.

Первый телефонный разговор Путина и Зеленского состоялся почти месяц назад. Они также обсуждали конфликт в Донбассе и обмен пленными.