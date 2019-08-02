Судебные приставы устроили рейды по квартирам задержанных на акции «За свободные выборы в Москве»

Как заявила в интервью телеканалу Москва-24" зам.руководителя столичного управления ведомства, Евгения Клименко, у этих людей нашлись долги на крупную сумму.

Среди тех, у кого побывали приставы, оказался пресс-секретарь незарегистрированного кандидата в Мосгорудму Юлии Галляминой, Николай Касьян. Он считает, что приставы вряд ли бы пришли из-за его долга при других обстоятельствах.

Ранее Следственный комитет объявил, что нашел больше 130 молодых людей, уклоняющихся от службы в армии среди задержанных на акции 27 июля.

Московская прокуратура накануне сообщила, что проводит проверку из-за участия в протестных акциях людей с детьми. В ведомстве также сказали, что будут добиваться лишения родительских прав супружеской пары, которая появилась на акции протеста с годовалым ребенком. В квартире семьи провели обыск.

Тем временем, из Петербурга пришли сообщения о том, что местные типографии обязали докладывать о тех, кто перед выборами пытается разместить заказ на печать политических листовок.

Полицейские обязали типографии сообщать обо всех политических заказах оппозиционной направленности. Уведомления об этом получили во многих городских организациях, рассказывает издание «МБХ-медиа». В документе силовики сообщают, что в работу нельзя направлять материалы, цитирую «дискредитирующие представителей органов госвласти, политических деятелей, в том числе порочащих честь и достоинство человека и гражданина», конец цитаты. Также под запрет попадают призывы на несанкционированные митинги. Мнения самих издателей об уведомлении разделились. Но большинство типографий отказалось печатать любые подозрительные материалы.

Все эти и другие методы давления на протестующих приведут лишь к росту оппозиционных настроений. Такое мнение в интервью «Эху» высказал председатель правления Центра политических технологий Борис Макаренко.

На предстоящие выходные, 10-го августа, запланированы новые акции протеста. В частности, в Москве должен пройти согласованный митинг на проспекте Сахарова.

Сегодня стало известно, что в этот же день мэрия организует в Парке Горького бесплатный фестиваль музыки и еды. Пригласили популярных у молодежи артистов, среди них Егор Крид, Полина Гагарина, группа «Градусы».

В минувшие выходные в день очередных протестов мэрия организовывала рок-фестиваль «Шашлык.лайф». Сайт Медузы писал, что это мероприятие устраивали в спешке, сразу несколкьо музыкальных коллективов и один из ведущих фестиваля отказались от участия. Некоторые из них поддержали протестующих.