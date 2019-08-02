Методы давления на задержанных в ходе протестных акций могут привести к росту оппозиционных настроений – политолог

Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель правления Центра политических технологий Борис Макаренко.

«То, что сейчас силовики используют полный набор средств, прискорбно и не решает ни одной проблемы. Это приведет к еще большему обострению напряжения между властью и обществом. Протестующие здесь только информационный повод, но очень значительную часть общества такая манера поведения будет отталкивать от государства и еще больше усиливать негативизм, это очевидно», — сказал он.

Ранее стало известно, что МВД рассылает по российским типографиям предупреждения о запрете печатать материалы, дискредитирующие власть и призывающие к несанкционированным акциям, в период подготовки и проведения выборов президента РФ.