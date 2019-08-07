Четверть детей в России живут за чертой бедности

Это следует из результатов исследования Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности».

26% детей живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума, он в 2017 году составлял почти 10 тысяч рублей. Именно итоги этого года приводятся в опубликованном Росстатом отчете, пишет газета РБК. Каково положение дел по результатам прошлого года, будет известно только следующим летом. В исследовании за 2017-ый говорится, что уровень бедности среди детей в два раза превышает показатель бедности в целом по стране. Особо остро проблема стоит в сельской местности, где почти половина детей росли в малоимущих семьях. Отмечается также, что более половины многодетных семей имеют доход ниже прожиточного минимума. Согласно данным исследования, резкий скачок уровня бедности наблюдался в 2015 году, когда он вырос сразу на 7%, после чего постепенно пошел на убыль. Эксперты, опрошенные РБК, отмечают, что дефицит доходов в семьях с детьми формирует «ловушку бедности». Из-за отсутствия доступа к хорошему образованию и медицине дети вырастают аутсайдерами на рынке труда и обречены на низкооплачиваемую работу.

Согласно докладу РАНХиГС, каждый десятый ребенок в стране не может иметь полноценное питание, содержащее мясо или рыбу, хотя бы через день.