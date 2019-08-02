В Москве, по некоторым данным, начали тестировать автоматическую проверку полисов ОСАГО с помощью дорожных камер

Как пишет газета «Коммерсант со ссылкой на источники, тестирование проводит ГИБДД, Союз автостраховщиков и Центр организации дорожного движения правительства Москвы.

Автовладельцев без ОСАГО пока не штрафуют – им рассылают письма с рекомендацией оформить страховку.

Эта мера может оказаться очень полезной, поскольку отсутствие ОСАГО приводит к большим проблемам, — сказал «Эху» автоэксперт Игорь Моржаретто.

Моржаретто добавил, что первое время точно будут проблемы с системой и штрафы могут приходить не тем людям. При этом он подчеркнул, что для подобных случаев есть система обжалования.