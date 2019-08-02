Судебные приставы устроили рейды по квартирам задержанных на акции протеста 27 июля в Москве

Как рассказала в интервью телеканалу Москва-24 зам.главы столичного Управления службы судебных приставов Евгения Клименко, у задержанных найдены долги на общую сумму в 26 миллионов рублей. В основном это долги по кредитам.

Во время своих визитов приставы ведут себя строже, чем обычно, — сказал «Эху» один из тех, у кого обнаружили долги, пресс-секретарь незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Юлии Галляминой, Николай Касьян.

По словам Касьяна, приставы подчеркнули, что на выплату административного штрафа оставляют пять дней.

Напомним, — на акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму всего были задержаны более тысячи 300 человек. Ранее Следственный комитет сообщал, что нашел среди задержанных более 130 молодых людей, уклоняющихся от службы в армии.