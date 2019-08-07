Росстат выявил главные причины увольнений в России

Результаты исследования ведомства за первый квартал 2019-го года приводит телеканал RT.

По данным Росстата, 16,1% безработных, ушли с прошлого места занятости из-за сокращения штата, закрытия компании или же своего дела.

26,6% респондентов уволились по собственному желанию. По окончании действия срочного договора или договора гражданско-правового характера прекратили работу более 6% россиян. Примерно 0,3% не работают по причине увольнения из вооруженных сил РФ. И более четверти опрошенных — 26,8% указали иные причины.

В этом исследовании учитывались безработные, имеющие опыт работы, их 76% от общего числа.