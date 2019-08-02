Судебные приставы в масках пришли домой к пресс-секретарю незарегистрированного кандидата в МГД из-за штрафа 6 тыс.

Судебные приставы в масках пришли домой к пресс-секретарю незарегистрированного кандидата в Мосгордуму из-за штрафа 6 тысяч рублей

Судебные приставы в масках пришли домой к пресс-секретарю незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Юлии Галяминой Николаю Касьяну из-за неоплаченного штрафа 6 тысяч рублей. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Дома были мои родственники, по их рассказам у меня сложилось впечатление, что это была попытка запугать: ради штрафа в 6 тысяч рублей, которые я должен заплатить, приходить мужикам в масках в квартиру с утра как-то странно. Никогда не было, чтобы за административные штрафы такого размера так гонялись. Я воспринимаю это как попытку припугнуть», — сказал он.

По словам Н.Касьяна, приставы отметили, что на выплату административного штрафа осталось пять дней. Он предположил, что, если он не переведет деньги в указанный срок, сотрудники ФССП вернутся.