Хамовнический суд Москвы сегодня рассмотрит иски о защите чести и достоинства, поданные семьёй проректора МГИМО

Хамовнический суд Москвы сегодня рассмотрит иски семьи проректора МГИМО Наталии Кузьминой о защите чести и достоинства и деловой репутации. Один из исков подан к члену партии Яблоко Сергею Митрохину и главреду сайта «Эха Москвы» Москвы Виталию Рувинскому. Претензии связаны с публикациями Митрохина в Фейсбуке и на сайте Эха.

В этих публикациях нет ничего незаконного. В их основе экспертное мнение, сказал «Эху Москвы» адвокат Сергея Митрохина Михаил Бирюков.

Бирюков добавил, что истец завит сегодня новые требования и возможно понадобится время на ознакомление с ними.

Отмечу, второй иск подан к журналисту Илье Азару и приморскому изданию «Арсеньевскеи вести» и авторам публикаций. Из-за материалов, в которых говорится, что семья Наталии Кузьминой участвует в рейдерских захватах и причастна к сносу зданий в Москве, истцы требуют в общей сложности 6 миллионов рублей.