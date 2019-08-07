Во время протестных акций за честные выборы в столице интернет глушили по требованию силовиков

Такие же массовые перебои в работе сети были зафиксированы ранее во время митингов в Ингушетии.

Фестиваль «Шашлык LIVE» в Парке Горького 3 августа собрал, как утверждают власти, более 300 тысяч человек, но на качество связи никто не жаловался. Тем временем в центре Москвы, где по совпадению проходила акция за допуск незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, воспользоваться интернетом было практически невозможно. Как и неделей ранее на другой протестной акции. Оба митинга, по официальным данным, собрали всего несколько тысяч человек. Тем не менее, операторы объясняют перебои скоплением людей. Однако, как выяснила русская служба «Би-би-си», в действительности интернет отключили по требованию правоохранительных органов. Это следует из письма сотрудникам колл-центра одного из операторов «Большой тройки». Их предупредили, что часть станций не работают в Пресненском и Басманном районах, а также в центре Москвы, однако жалующимся на качество связи клиентам следует говорить, «трудностей в предоставлении услуг со стороны компании не зафиксировано». В «Мегафоне» сказали BBC, что никаких запросов от силовиков не получали, в МТС сообщили, что сеть работала в обычном режиме.

Ранее эксперты «Общества защиты интернета» отметили, что это первый случай отключения интернета В Москве по указанию властей.