Зеленский срочно связался с Путиным из-за гибели четырёх украинских военных в Донбассе в минувший вторник

Президент Украины Владимир Зеленский срочно связался с российским коллегой Владимиром Путиным из-за гибели четырёх украинских военных в Донбассе в минувший вторник. Об этом Зеленский рассказал журналистам после экстренного совещания с силовиками.

Зеленский добавил, что сегодня же собирается связаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером германии Ангелой Меркель, чтобы уточнить возможность проведения встречи с норманнском формате в ближайшее время. «Сколько ещё должно погибнуть людей в этом году?», сказал Зеленский и вновь подчеркнул¸ что настаивает на скорейшем проведении переговоров.