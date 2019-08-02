Проверка наличия страховки ОСАГО с помощью камер приучит водителей страховать автомобиль – автоэксперт

Проверка наличия страховки ОСАГО с помощью камер приучит водителей страховать автомобиль. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» автоэксперт Игорь Моржаретто.

«По разным расчетам, миллион и более людей ездят без страховки ОСАГО. Каким-то образом заставить людей покупать страховку – это долг государства. Неплохо, что на первых порах они не сразу выписывают штрафные санкции, а пока посылают людям письмо, в котором написано «купите полис ОСАГО». Надеюсь, на людей это возымеет некое действие», — сказал он.

Автоэксперт добавил, что первое время возможны проблемы с системой определения наличия страховки, и штрафы могут приходить не тем людям. При этом он подчеркнул, что для таких случаев есть система обжалования, которая будет совершенствоваться.

Ранее стало известно, что в столице тестируют систему автоматической проверки полиса ОСАГО. Автовладельцам, у которых его нет, штрафы пока не приходят. Им рассылают письма от ГИБДД с рекомендацией оформить страховку, сообщает газета «Коммерсант». Полицейские рапортуют о выявлении более пяти тысяч нарушителей, которые в ближайшие дни получат такие послания.