ВВС: Мобильный интернет в центре Москвы во время акции 3 августа был отключён по требованию правоохранительных органов

Мобильный интернет в центре Москвы во время акции за свободные выборы 3 августа был отключён по требованию правоохранительных органов. Так утверждает ВВС со ссылкой на письмо, отправленное сотрудником колл-центра одного из операторов. О каком именно операторе идёт речь, неизвестно. Говорится, что он входит в так называемую «большую тройку» – МТС, Билайн и Мегафон. В тексте прямо говорится, что в Пресненском, Басманном районах и на центральных улицах столицы часть базовых станций отключена по требованию силовых ведомств. Сотрудников колл-центра предупредили, что аварию в этих районах компания не признает и рекомендовали сообщать клиентам, которые жалуются на качество связи, что трудностей в предоставлении услуг со стороны компании не зарегистрировано. Официальные представители Мегафона сказали ВВС, что не получали требований от властей об отключении мобильного интернета. В МТС заверили, что сеть работала в обычном режиме. Билайн комментировать ситуацию не стал.