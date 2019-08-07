Зеленский заявил, что просил Путина повлиять на «ту сторону» в Донбассе, чтобы прекратились обстрелы

«Я сегодня с утра разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу. Срочно ему позвонил и сказал, что это (обстрел) нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей», — приводит слова Зеленского «РИА Новости».

Об этом украинский президент заявил на брифинге после экстренного совещания с силовиками, которое ранее было созвано из-за гибели четырех украинских военнослужащих в зоне силовой операции в Донбассе.

Владимир Зеленский также заявил, что намерен сегодня связаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, настаивает на встрече «нормандского формата» для обсуждения путей решения конфликта в Донбассе.