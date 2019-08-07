В Москве наличие у водителей полисов ОСАГО начали проверять при помощи видеокамер

Полицейские рапортуют о выявлении более пяти тысяч нарушителей.

За водителями без страховки сотрудники столичной Госавтоинспекции теперь следят удалённо. Им в этом помогают видеокамеры. В столице тестируют систему автоматической проверки полиса ОСАГО. Автовладельцам, у которых его нет, штрафы пока не приходят. Им рассылают письма от ГИБДД с рекомендацией оформить страховку, узнала газета «Коммерсант». Больше пяти тысяч водителей в ближайшие дни получат такие послания, рассказали осведомлённые источники. Они уточнили, что тестирование вместе с ГИБДД проводит Центр организации дорожного движения и Российский союз автостраховщиков. Из-за технических сложностей они, также как и полицейские, фактически вручную выверяют базы данных. Проблема в том, что нет единой базы, поэтому неизвестно когда сервис заработает на полную мощность, признались газете собеседники. После автоматизации процесса водителям без полиса ОСАГО придёт штраф в 800 рублей. Именно столько сейчас берут за отсутствие страховки.

Следом за Москвой новая система выявления водителей без полисов ОСАГО должна заработать в других крупных городах – в частности, Санкт-Петербурге и Казани. Позже систему могут распространить на всю страну, сообщил глава Союза автостраховщиков Игорь Юргенс. В столичной полиции «Коммерсанту» не подтвердили, что тестируют такую систему.