Представители КПРФ собираются передать в ЦИК требование отправить в отставку председателя МГИК Валентина Горбунова

Представители КПРФ собираются передать в ЦИК требование отправить в отставку председателя Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова.

Коммунисты уже прибыли к зданию ЦИК.

В 16 часов первый секретарь московского городского отделения КПРФ Валерий Рашкин собирается встретиться с главой ЦИК Эллой Памфиловой, чтобы обсудить возможную отставку Горбунова. Сама Памфилова сказала накануне, что это бессмысленно. Она подчеркнула, что не может отправить в отставку председателя комиссии субъекта Российской Федерации, и обвинила Рашкина в незнании законов.