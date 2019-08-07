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11:00, 07 августа 2019

Мужчина, которого хотят лишить родительских прав из-за участия в протесте с ребёнком, обвинил прокуратуру во лжи

Фото DW
Фото DW

Дмитрий Проказов, которого прокуратура хочет лишить родительских прав из-за участия в акции протеста с годовалым ребёнком, обвинил ведомство во лжи. Он сказал, что имеет московскую прописку, сообщает Радио «Свобода». В редакции уточнили, что имеют в своём распоряжении копию паспорта.
Ранее в прокуратуре утверждали, что у отца мальчика временная регистрация, и он не может голосовать на выборах в Мосгордуму. Фактически прокуратура своим пресс-релизом украла у меня право голоса, сказал Проказов.
Накануне в интервью Радио «Свобода» Проказов сказал, что не соответствуют действительности и другие утверждения прокуратуры.

В прокуратуре утверждают, что Дмитрий Проказов вместе с женой во время протестной акции 27 июля передал годовалого ребёнка на руки активисту Сергею Фомину, чтобы тот беспрепятственно прошёл через полицейское оцепление. Супруга Дмитрия Проказова Ольга рассказала, что уголовное дело возбуждено по двум статьям: об оставлении в опасности и о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом семья узнала во время обыска, который прошёл 2 дня назад. По словам Проказовой, дело возбудили на основании ролика, смонтированного после акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, проходившей 27 июля.



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