Самолет авиакомпании S7, который должен был вылететь из Новосибирска в Сеул в ночь на среду, был задержан из-за сообщения одного из пассажиров о якобы террористах на борту, сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«Была такая информация [о террористах], но она не подтвердилась, вызывали кинологов и ОМОН. Воздушное судно благополучно вылетело. Просто одному из пассажиров что-то показалось, она доложила бортпроводнику. Была проведена проверка по данному факту, но ничего не подтвердилось», — сказал собеседник агентства.