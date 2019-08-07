Россия до конца года планирует второй этап поставок Турции систем С-400

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс. Первый этап завершился в конце июля. По словам собеседника агентства, Анкара получила два дивизиона С-400. Ранее начальник Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир говорил, что второй этап запланирован на следующий год.

Турция стала первой страной НАТО, купившей российские зенитные ракетные системы С-400. В результате Анкара подверглась жёсткой критике со стороны США. Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против Турции.