Представители КПРФ собираются передать в ЦИК заявление с требованием отправить в отставку председателя Мосгоризбиркома

Представители КПРФ сегодня собираются передать в Центризбирком заявление с требованием отправить в отставку председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. Об этом «Эху» рассказал первый секретарь московского городского отделения КПРФ Валерий Рашкин. По его словам, человек, занимающий этот пост, должен руководствоваться, в первую очередь, законом. Председатель ЦИК Элла Памфилова ещё накануне сказала, что акция Рашкина не имеет никакого смысла.

Заявление планируется передать в ЦИК через час, Встреча с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой назначена на 16 часов.