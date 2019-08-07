Типографиям Петербурга, по некоторым данным. запретили печатать политические листовки

Сайт «МБХ-медиа» утверждает, что соответствующий приказ выпустило Управление МВД по Приморскому району. В тексте говорится о необходимости не допустить приёма заказов на изготовление материалов, дискредитирующих представителей органов госвласти, также материалов с призывами проводить несанкционированные митинг во время подготовки и проведения губернаторских выборов.

Редакция «МБХ-медиа» обзвонила несколько типографий и выяснила, что подобные уведомления получили практически все из них. В одной из компаний рассказали, что их заставили подписать документ, согласно которому типография должна сообщать о подобных заказах. Она может принять из в работу, но должна направить материалы в МВД.