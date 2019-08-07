Хамовнический суд Москвы сегодня рассмотрит иски о защите чести и достоинства, поданные семьёй проректора МГИМО

Хамовнический суд Москвы сегодня, как ожидается, рассмотрит иски о защите чести и достоинства, поданные семьёй проректора МГИМО Наталии Кузьминой. В общей сложности сумма исковых требований превышает 6 миллионов рублей. Иск на 2 миллиона подан к члену политкомитета партии Яблоко Сергею Митрохину и главреду сайта «Эха Москвы» Виталию Рувинскому. Претензии связаны с десятком публикаций Митрохина на сайте «Эха» и в Фейсбуке. Иск на 4 миллиона подан к журналисту Илье Азару. В числе ответчиков также Приморское издание «Арсеньевские вести» и авторы текстов Ксения Лученко и Александра Парушина. В публикациях, которые стали поводом для разбирательств, говорилось, что семья Наталии Кузьминой участвует в рейдерских захватах и причастна к сносу зданий в Москве.