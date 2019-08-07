В США задержан россиянин, которого подозревают в незаконной пересылке на родину компонентов стрелкового оружия

Нашему соотечественнику грозит до 20 лет заключения в случае признания вины.

Россиянина Владимира Кузнецова вчера задержали в штате Пенсильвания. По версии прокуратуры США, мужчина с февраля 2017 года покупал в интернете произведённые в Штатах детали для сборки оружия, затем почтой отправлял их заказчикам на родину. Кто они пока неизвестно. При этом россиянин ложно описывал содержимое посылок. Компоненты для оружия он прятал среди джинсов и кроссовок. Нелегально отправить в Россию по версии прокуратуры Кузнецов пытался, в том числе, детали от снайперской винтовки и магазин с патронами. Посылку перехватили. По мнению обвинения, россиянин нарушил законы, связанные с безопасностью США. В прокуратуре не исключают, что у россиянина были сообщники, их ищут. Для вывоза комплектующих к оружию нужна специальная лицензия Госдепартамента и Министерства торговли США. Теперь россиянину грозит длительный срок. Суд в Бруклине отпустил его под залог. Слушания пройдут не раньше чем через месяц, сообщает агентство ТАСС.

Власти США официально не уведомляли Москву о задержании Кузнецова, сообщили в российском генконсульстве в Нью-Йорке агентству «Интерфакс».