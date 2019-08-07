Общая сумма их долга насчитывает десятки миллионов рублей, — сказала в эфире телеканала «Москва 24» заместитель руководителя ведомства Евгения Клименко.

«Среди задержанных есть физические лица, которые являются должниками по нашим исполнительным производствам. Общая сумма задолженности – порядка 26 миллионов рублей. Основное, конечно, это кредитные обязательства в размере 16 миллионов рублей. Иные взыскания, это в пользу физических и в пользу юридических лиц, это 6 миллионов рублей, еще почти 2 миллиона рублей – налоги, штрафы и алиментные обязательства – 800 тысяч, и в пользу жилищно-коммунальной системы – 600 тысяч рублей».

Клименко добавила, что в ведомстве устроили обход должников, но некоторых не оказалось дома.