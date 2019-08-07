В Ингушетии убит предполагаемый боевик

По данным ФСБ, он планировал совершить теракт и впоследствии выехать в Сирию для участия террористической группировке.

Силовики приехали к дому, где находился предполагаемый террорист, рано утром – для этого в одном из сел Малгобекского района Ингушетии ввели режим контртеррористической операции. Ему, как сообщают в Национальном антитеррористическом комитете, было предложено сдаться, однако в ответ он открыл огонь. В результате мужчина был убит. На месте перестрелки, по данным властей, были найдены самодельное взрывное устройство, гранаты, а также автоматическое оружие с боеприпасами. В НАК отмечают, что установили личность предполагаемого боевика, и считают, что он занимался вербовкой жителей Ингушетии для создания террористической ячейки. Официально его имя не называется, однако источник агентства «Интерфакс» сказал, что это 38-летний Павел Загилов. По словам собеседника, он был сторонником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

В настоящий момент режим КТО в Ингушетии отменен.