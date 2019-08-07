Из Рязанского воздушно-десантного училища вопреки рекомендациям Минобороны отчислил двух курсантов, которые провели акцию из-за замены небесно-голубых погон на зелёные. Ещё часть курсантов вынудили уволиться по собственному желанию. Об этом пишет «Новая газета». Автором статьи стал ветеран спецназа ГРУ Сергей Козлов.

В апреле несколько десятков курсантов выложили голубые погоны у памятника советскому военачальнику — командующему ВДВ Василию Маргелову. Поводом стало распоряжение об отмене ношения таких погон на камуфлированной форме. По словам автора публикации, курсантам предлагали сознаться и обещали, что привлекут их к дисциплинарному наказанию. В итоге наказали, в том числе, руководителей подразделений. Их перевели служить в другие города с понижением в должности.