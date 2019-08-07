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09:30, 07 августа 2019

В Ингушетии убит предполагаемый террорист

На месте боестолкновения найдено самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы. Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета. Ранее агентство Интерфакс со ссылкой на источник сообщало, что в Малгобекском районе введён режим контртеррористической операции. В селе Вознесенское идёт перестрелка силовиков с предполагаемыми силовиками. Источник также назвал имя убитого – Павел Загилов. Собеседник агентства утверждает, что этот человек был сторонником террористической организации «Исламское государство». Она запрещена в России.



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