В Ингушетии убит предполагаемый террорист

На месте боестолкновения найдено самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы. Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета. Ранее агентство Интерфакс со ссылкой на источник сообщало, что в Малгобекском районе введён режим контртеррористической операции. В селе Вознесенское идёт перестрелка силовиков с предполагаемыми силовиками. Источник также назвал имя убитого – Павел Загилов. Собеседник агентства утверждает, что этот человек был сторонником террористической организации «Исламское государство». Она запрещена в России.