Мадуро в интервью заявил, что покушение на него совершено по приказу Джона Болтона

«Исполнился год, как было совершено покушение. Могу сказать сегодня, что у меня есть доказательства, что покушение было совершено по распоряжению Джона Болтона из Белого дома… Я не могу обвинять президента Трампа, в этот момент не могу, но у меня есть все основания просить расследование (действий) Джона Болтона», — приводит РИА Новости слова президента Венесуэлы в интервью американскому журналисту Максу Блюменталю.

Ранее Мадуро уже обвинял советника президента США по нацбезопасности Болтона в подготовке плана его убийства и заявлял, что тот «возглавляет террористический план по вмешательству в дела Венесуэлы».

Попытка покушения на Мадуро была предпринята 4 августа 2018 года.