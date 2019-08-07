«Коммерсант»: Наличие полисов ОСАГО начали проверять при помощи камер

Как пишет «Ъ» со ссылкой на свои источники, ГИБДД, столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и Российский союз автостраховщиков (РСА) начали тестировать в Москве систему автоматической проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер.

Водителям без полиса будут отправлять письма от ГИБДД с рекомендацией оформить страховку. Их в ближайшие дни получат более 5 тысяч автовладельцев, общее число выявленных нарушений за три месяца тестирования — более 700 тысяч.

Официального подтверждения от ГУ МВД по Москве «Коммерсант» пока не получил.

Создание такой системы проверки в России обсуждали еще с 2015 года.