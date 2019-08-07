В России в огромных количествах срываются госзакупки жизненно важных лекарств

Только за эти полгода не было проведено более 60ти тысяч тендеров, пишет газета «Коммерсант».

Количество несостоявшихся закупок лекарств по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло вдвое. Подавляющее большинство тендеров – около 56ти тысяч — сорвалось из-за отсутствия заявок, пишет Коммерсант. Газета ссылается на исследование аналитической компании Headway. Сорванные тендеры в основном региональные, отмечается в нём. Даже не проводились госзакупки недорогих препаратов, к примеру, хлорида натрия. На федеральном уровне чаще всего не заключались аукционы на поставку препарата ламивудин для лечения ВИЧ. Роспотребнадзор на днях назвал ситуацию с нехваткой с этим лекарством критической. Основная причина того что фармацевтические компании массово отворачиваются от сделок — цены, по которым государство готово закупать лекарства. Производителям оказалась невыгодна новая методика формирования максимальной цены контракта. С её помощью Минздрав пытался выровнять закупочные цены на лекарства по всей стране. Однако это привело к тому, что срывы госзакупок жизненно важных препаратов приобрели масштабный характер, пишет издание.

Срывы тендеров на закупку недорогих препаратов были вызваны тем, что госзаказчик помимо низкой стоимости указывал слишком маленький объем поставки. Компаниям это невыгодно, объяснили ситуацию эксперты, опрошенные «Коммерсантом».