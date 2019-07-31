Омбудсмен по правам ребёнка в Москве раскритиковал призыв лишить родительских прав пару, пришедшую на протест с сыном

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве усомнился в необходимости лишать родительских прав семейную пару, которая пришла на акцию протеста 27 июля с годовалым сыном. Требования прокуратуры чрезмерны, сказал Евгений Бунимович в интервью «Эху Москвы».

Накануне столичная прокуратура объявила, что будет добиваться лишения родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых за то, что те во время митинга передали малолетнего ребёнка третьему лицу. Сами супруги говорят, что передали ребёнка своему родственнику. Также Проказовы подчёркивают, что не участвовали в массовой акции, знали, что она проходит, солидарны с ней, но не собирались присоединяться к протестующим с ребёнком. Ольга Проказова рассказала, что возбуждено уголовное дело по двум статьям: оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В квартире семьи прошёл обыск. Супругов вызывали на допрос в Следственный комитет. Адвокат семьи Максим Пашков говорит, что Проказовы проходят в качестве свидетелей. Адвокат связал уголовное дело с появлением ролика в интернете, который, как подчёркивает Пашков, смонтирован и не отражает действительного положения дел.