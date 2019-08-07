Четверть детей в России оказались за чертой бедности

26 процентов живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. В исследовании отмечается, что особенно остро проблема бедности детей стоит в сельской местности. Экономисты говорят, что речь идёт о так называемой «ловушке нищеты». Когда дети растут в условиях дефицита доходов, они лишены достойного образования, полноценного медицинского обслуживания и социальны услуг, и как следствие, станут аутсайдерами на рынке труда. Будут обречены на низко оплачиваемую работу, а низкая зарплата автоматически приводит к низкому уровню пенсии, констатируют экономисты.