В Приамурье возбудили уголовное дело после исчезновения ищут двух девочек 14 и 10 лет
По данным Следственного комитета, они пропали накануне. К поискам привлекли полицию, МЧС и волонтёров.
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По данным Следственного комитета, они пропали накануне. К поискам привлекли полицию, МЧС и волонтёров.
Можно ли создать свободное общество, играя в наперстки с бандой наперсточников? Последовательные и фундаментально ошибочные попытки части оппозиции участвовать в «липовых, фейковых выборах» аналогичны попыткам участия наивного провинциала в игре в наперстки с бандой наперсточников в надежде у нее выиграть…