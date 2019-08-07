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08:46, 07 августа 2019

В Пенсильвании задержан россиянин, подозреваемый в незаконном экспорте комплектующих к стрелковому оружию.

В американском штате Пенсильвания задержан россиянин, подозреваемый в незаконном экспорте комплектующих к стрелковому оружию. Согласно обвинительному заключению, Владимир кузнецов отправлял посылки в Россию и при это указывал ложное описание содержимого. По данным Минюста США, россиянину грозит до 20 лет лишения свободы. По словам адвоката, Кузнецова отпустили под залог, сообщает РИА «Новости».



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