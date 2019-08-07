В Пенсильвании задержан россиянин, подозреваемый в незаконном экспорте комплектующих к стрелковому оружию.

В американском штате Пенсильвания задержан россиянин, подозреваемый в незаконном экспорте комплектующих к стрелковому оружию. Согласно обвинительному заключению, Владимир кузнецов отправлял посылки в Россию и при это указывал ложное описание содержимого. По данным Минюста США, россиянину грозит до 20 лет лишения свободы. По словам адвоката, Кузнецова отпустили под залог, сообщает РИА «Новости».