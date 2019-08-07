Большинству жителей России для нормальной жизни нужно, чтобы хватало денег на питание, оплату жилья, одежду и обувь, а также на медицину и лекарства. Это показал опрос Левада Центра. Респондентам предложили ответить на вопрос: «На какие семейные нужды должно хватать денег такой семье, как ваша, чтобы нормально жить?» Полноценное и качественное питание – отметили почти 80 процентов. Оплату жилья – около 60. Одежду и обувь – около 55 процентов. По сравнению с опросом двухлетней давности респонденты стали чаще называть оплату услуг ЖКХ и лечение. При этом досуг и развлечения оказались одной из последних статей расходов, необходимыми для нормальной жизни их назвали только 6 процентов опрошенных.