Группа сенаторов намерена обязать президента США наложить санкции на Турцию за покупку российских систем С-400

Группа сенаторов республиканцев и демократов намерена обязать президента США наложить санкции на Турцию за покупку российских систем С-400. Об этом пишет газета «Вашингтон Пост». Среди предложений поэтапное введение санкций против Анкары. Это должно позволить Дональду Трампу продолжить переговоры с Турцией и попытаться убедить её остаться в НАТО.

В конце июля американский лидер говорил, что пока не рассматривает санкции против Турции за С-400. Позднее однако не исключил, что могут быть введены ограничения.