У следствия нет претензий к Дмитрию и Ольге Проказовым, которые пришли на акцию протеста в Москве с годовалым сыном

Об этом сказал адвокат Максим Пашков. По его словам, супругов допросили в качестве свидетелей по уголовному делу об оставлении в опасности и неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Накануне прокуратура объявила, что будет добиваться лишения родительских прав семейной пары из-за её участия в протестной акции с ребёнком. По версии ведомства, во время митинга родители передали мальчика третьему лицу и таким образом подвергли его жизнь и здоровье опасности. Отец ребёнка Дмитрий Проказов в интервью Радио «Свобода» подчеркнул, что не признаёт вину.

В первой версии заявления прокуратуры говорилось, что ребёнку был причинён физический и моральный вред, затем эта фраза исчезла из официального пресс-релиза.