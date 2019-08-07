Срывы госзакупок жизненно важных лекарств приобрели масштабный характер

Об этом пишет сегодня газета «Коммерсантъ». В первой половине года число не состоявшихся тендеров увеличилось вдвое и превысило 60 тысяч. Издание отмечает, что главной причиной стала новая методика Минздрава по формированию максимальной цены контракта при госзакупках. В ведомстве хотели выровнять закупочные цены по всей стране, но механизм оказался не выгоден производителям, и они стали массово отказываться участвовать в тендерах.