Россиянина задержали в США по подозрению в незаконной пересылке в нашу страну комплектующих огнестрельного оружия

Россиянина Владимира Кузнецова задержали в США по подозрению в незаконной пересылке в нашу страну комплектующих огнестрельного оружия. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк. Адвокат Кузнецова позже сообщил агентству РИА «Новости», что россиянина отпустили под залог. В Генконсульстве России в Нью-Йорке сказали, что официальных уведомлений о задержании не получали, и сейчас пытаются разобраться в ситуации.