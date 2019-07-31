Ил-76 Минобороны начали сбрасывать воду для проливки территории склада в поселке Каменка, где произошел пожар

Ил-76 Минобороны начали сбрасывать воду для проливки территории склада в поселке Каменка Красноярского края, где произошел пожар. Планируется, что сегодня самолеты совершат более 20 вылетов, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.



Эвакуированные из-за взрывов на военном складе в Красноярском крае, начинают возвращаться домой. Первый электропоезд с 250 жителями Ачинска выехал из Красноярска, сообщили «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе краевого правительства. По информации

Красноярской железной дороги, задействован резервный подвижной

состав.

Возгорание и последовавшие за ним взрывы на военном складе произошли в понедельник. Пострадали, по последним данным, 13 человек, 1 погиб. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 км от места ЧП, были эвакуированы более 16 тысяч человек. На территории Ачинского, Назаровского района и города Ачинска был введен режим ЧС.

В Комитете Госдумы по обороне будут внимательно следить за ходом расследования возгорания хранилища пороховых зарядов и последующих взрывов в воинской части Красноярского края. Об этом «Эху» рассказал первый заместитель главы думского комитета по обороне Александр Шерин. Он отметил, что не видит системной проблемы в ситуациях с взрывами в хранилищах с боеприпасами, которые время от времени происходят.

Шерин добавил, что пока рано делать какие-либо выводы, нужен тщательный анализ произошедшего.