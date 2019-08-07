Представители коммунистической партии встретятся с главой ЦИК, чтобы потребовать отставки главы Мосгоризбиркома

Представители коммунистической партии встретятся сегодня с главой ЦИК с Эллой Памфиловой, чтобы потребовать отставки главы Мосгоризбиркома. Сама председатель комиссии сказала вчера, что в любом случае не имеет такой возможности.

«Мне, конечно, забавно, что господин Рашкин, который с 99 года сидит как законодатель в Государственной думе и не знает элементарных азов избирательного законодательства, и не знает, что у центральной избирательной комиссии нет… мы не можем отправлять в отставку председателя комиссии субъекта Российской Федерации. Это может сделать либо он сам по собственному заявлению, или комиссия, если там на него какое-то там, извините, возникнет уголовное дело или нечто»

Встреча должна начаться в 14 00.