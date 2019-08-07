«Дождь»: Фонды, связанные с властью, спонсируют кампании лояльных самовыдвиженцев на выборах в Мосгордуму

Это узнал телеканал Дождь из ответа городского избиркома на свой запрос.

На кампании провластных кандидатов через фонды было потрачено около 800 миллионов рублей. Среди тех кто получил крупные суммы – от 16 с половиной миллионов рублей и больше – журналист ВГТРК Андрей Медведев, критикующий в своих репортажах оппозицию, проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара, главный врач больницы Виноградова Ольга Шарапова, больше 25 миллионов получили кандидаты Мария Киселёва – олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и телеведущая, ректор университета пищевых производств Михаил Балыхин и ряд других провластных претендентов на кресла в столичной думе, сообщает телеканал Дождь. Из ответа Мосгоризбиркома следует, что сразу 9 кандидатов нарушили избирательный кодекс.

Крупные суммы самовыдвиженцам дали в частности фонды «Национальные ресурсы образования», «Центр мониторинга развития промышленности», «Национальный фонд поддержки регионального сотрудничества и развития», «Фонд поддержки будущих поколений» и организация «За права заемщиков». Они связаны с Единой Россией и Общероссийским народным фронтом, отмечает Дождь. Ряд фондов, которые спонсируют провластных кандидатов, ранее давали деньги губернаторам Забайкалья Александру Осипову и Астраханской области Игорю Бабушкину.

«Новая газета» на прошлой неделе сообщила, что некоторые кандидаты в Мосгордуму получали деньги от анонимных организаций, а суммы пожертвований превышали установленные нормы.