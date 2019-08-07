Эвакуированные из-за взрывов на военном складе в Красноярском крае, начинают возвращаться домой

Первый электропоезд с 250 жителями Ачинска выехал из Красноярска, сообщили «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе краевого правительства. По информации Красноярской железной дороги, задействован резервный подвижной состав.

Возгорание и последовавшие за ним взрывы на военном складе произошли в понедельник. Пострадали, по последним данным, 13 человек, 1 погиб. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 км от места ЧП, были эвакуированы более 16 тысяч человек. На территории Ачинского, Назаровского района и города Ачинска был введен режим ЧС.